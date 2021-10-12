على أنغام مهرجان "سالكة".. صلاح يحتفل مع لاعبي المنتخب بالفوز على ليبيا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

احتفل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، مع زملائه بعد الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونشر صلاح، فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، ظهر خلاله لاعبو المنتخب يحتفلون على أنغام مهرجان "سالكة".

وتغلب المنتخب المصري على مضيفه الليبي 3 / صفر، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة السادسة.

وكرر منتخب مصر تفوقه على نظيره الليبي، بعدما نجح في تحقيق الفوز مرة أخرى حيث فاز ذهابا في الاسكندرية بنتيجة 1 / صفر، ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد المنتخب الليبي عند ست نقاط في المركز الثاني، بينما يحتل المنتخب الجابوني المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق نقطة عن منتخب أنجولا متذيل الترتيب.

وتقدم المنتخب المصري عن طريق مدافعه أحمد فتوح في الدقيقة 39، قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وبتمريرة رائعة من محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي، نجح رمضان صبحي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72.