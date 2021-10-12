محققا رقما قياسيا عالميا.. باسم القرنقوطي يحصد ذهبية مستر أولمبيا بالقوة البدنية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق لاعب منتخب مصر للقوة البدنية البطل باسم القرنقوطى، المشارك في بطولة مستر أولمبيا أمريكا، الترتيب الأول وذهبية وزن ١٠٠ كجم رجال لمصر بمجموع ٩٣٠ كجم مقسمة إلى رفعة إسكوات الأرجل ٣٣٥ كج، ورفعة بنش الصدر ٢٦٠ كجم، ورفعة الديدليفت الظهر ٣٣٥ كجم، ليحقق رقما قياسياً عالمياً في وزنه، ويحصل أيضاً على لقب بطل أبطال البطولة متغلباً بهذه الأرقام على من هم أثقل منه في الوزن وسط منافسة كان أقرب للخيال في رفع الأوزان الثقيلة، ولكن كان الفوز من حليف البطل المصري ليرفع علم مصر في هذا المحفل العالمي بطولة "مستر أولمبيا"، والتي جرت منافساتها في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تتويج "باسم" في النهائي على حساب اللاعب الامريكي والروسي ليخطف المركز الاول والميدالية الذهبية لمصر في مسابقة القوة البدنية احد ابرز المنافسات في بطولة مستر اولمبيا للمحترفين اقوى بطولة في العالم، والتي تقام في مدينة اورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.