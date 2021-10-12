شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يكشف فترة توقفات الكرة المصرية فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفين، المشرف على لجنة المسابقات، فترات توقف بطولة الدورى أثناء ارتباطات المنتخب الوطنى والفرق المصرية المشاركة فى البطولات الإفريقية، خلال إقامة مراسم قرعة بطولة الدورى الجديد.

وأكد عامر حسين، في كلمته بمراسم قرعة الدورى الجديد، أنه تقرر منح الفرق المصرية المشاركة فى بطولات إفريقيا 3 أيام راحة قبل المباريات فى دور المجموعات، وفى الأدوار النهائية سيكون أكثر من 3 أيام نظرا لصعوبة هذه الأدوار، مشيراً إلى أن اللجنة تتعامل مع جميع الفرق بشكل موحد ومنح فرص متساوية.

نجوم الكرة

وأعلنت رابطة الأندية، رسميا انطلاق الدورى المصرى الممتاز الجديد يوم 25 أكتوبر الجارى رسميا، وذلك على هامش مراسم سحب قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز 2021-2022 بحضور مندوبى الأندية والمكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة.

مراسم القرعة

ويحمل الزمالك، لقب الدورى المصرى الموسم الماضي، بعد أن توج به للمرة الأولى منذ 6 سنوات، والـ13 فى تاريخه، فيما يعد الأهلى هو الأكثر تتويجًا بلقب الدورى المصرى، حيث حمل اللقب فى 43 نسخة عبر تاريخه. وكشف ثروت سويلم المتحدث الرسمى باسم رابطة الأندية، أنه تقرر سحب قرعة مسابقة الدورى العام الجديد فى الثانية ظهر اليوم بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الكورنيش بالقاهرة. وقال سويلم إنه سيتم توجيه الدعوة لعدد كبير من رموز الكرة المصرية القدامى لحضور حفل سحب القرعة، كما تم إسناد تنظيم الحفل لإحدى الشركات المتخصصة والتى سبق لها العمل فى بطولة أمم افريقيا 2019 بالقاهرة حتى يخرج الحفل بشكل يليق بالكرة المصرية.



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (9)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (10)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (11)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (12)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (13)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (14)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (15)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (16)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (17)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (18)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (19)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (20)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (21)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (22)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (23)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (24)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (25)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (26)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (27)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (28)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (29)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (30)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (31)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (32)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (33)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (34)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (35)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (36)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (37)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (38)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (39)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (40)



قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد (41)