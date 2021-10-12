شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحتفل بالفوز على ليبيا مع نجوم المنتخب بغرفة الملابس.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، بالفوز الكبير للفراعنة أمس على منتخب ليبيا، بثلاثية نظيفة فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ونشر صورة جماعية لنجوم المنتخب خلال احتفالهم بالفوز بغرفة الملابس، مصحوبة بتعليق عبر حسابه بموقع "إنستجرام" :"مصر".



محمد صلاح

ويتوجه محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى إلى إنجلترا يوم الخميس المقبل، حيث يقضى يومين فى القاهرة بعد انتهاء مباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم 2022.

وتنتهى الأجندة الدولية للمنتخبات يوم 14 أكتوبر الجارى، أى الخميس المقبل لذا فضل صلاح العودة إلى إنجلترا مع انتهاء الأجندة الدولية.

ووصلت مطار القاهرة الدولى، فجر اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، على متن طائرة خاصة قادمة من مدينة بنغازى الليبية بعد خوض مباراة أمس أمام منتخب ليبيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونجح المنتخب المصرى فى إحراز الثلاث نقاط بثلاث أهداف نظيفة أحرزها أحمد فتوح ثم مصطفى محمد ورمضان صبحى، وبهذا الفوز حلّق منتخب مصر فى صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط، بينما تأتى الجابون فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا انجولا فى المركز الرابع بـ3 نقاط.

ويقود كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، خطة الإحلال والتجديد فى صفوف منتخب مصر مع توليه القيادة الفنية للفراعنة خلفا لحسام البدرى، حيث يرى كيروش ضرورة بناء منتخب جديد للسنوات العشر المقبلة.