شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين مسئولى الأهلى وموسيمانى لحسم ملف التجديد خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتزم مسئولو الاهلى عقد جلسة خلال أيام قليلة، تشهد جولة جديدة من المفاوضات مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ووكيلة أعماله لحسم ملف تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء وإنهاء الجدل الدائر فى هذا الشأن، بعد الأنباء القوية التى ترددت خلال الساعات الماضية حول الخلاف الواضح بين موسيماني والأهلي حول شروط التجديد.

وينتهي عقد موسيماني مع الأهلي في يونيو المقبل، بعدما تولى تدريب المارد الأحمر في أكتوبر 2020 ، وعقد مسئولو القلعة الحمراء أكثر من جلسة خلال الأيام الماضية مع موسيماني لتجديد عقده.

وطلب موسيماني الحصول على قيمة عقده كاملاً حال رغبة الأهلي في إقالته قبل إنتهاء العقد، كما طلب تجديد عقده موسمين بخلاف الموسم المتبقي له في عقده ، على أن يتم رفع المقابل المالي في الموسم المتبقي بواقع 20 ألف دولار شهرياً وأن ترتفع هذه الزيادة إلى 25 ألف دولار في المواسم التى سيتم تجديدها.

وقالت مصادر إن موسيماني يتحصّن خلال مفاوضات التجديد مع الأهلي، بعرض خارجي مُغر للغاية من نادي خليجي تصل قيمته لـ400 ألف دولار شهرياً على أن تكون مدة العقد ثلاثة مواسم وهو ما يُفضلّه المدرب الجنوب أفريقي دائماً في إرتباطاته مع الأندية.

ويحصل موسيماني في الأهلي على 120 ألف دولار شهرياً بخلاف راتبه جهازه "الأجنبي" المعاون الذي يصل لـ30 ألف دولار تقريباً.

وقال مصدر في الأهلي، إن النادي الخليجي عرض على موسيماني تسديد الشرط الجزائي في عقد المدير الفني مع الأهلي والذي يبلغ ثلاثة أشهر وذلك حتى يتثنى للمدرب الجنوب أفريقي الرحيل من القلعة الحمراء دون أية خسائر مالية.