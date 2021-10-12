شكرا لقرائتكم خبر عن طه اسماعيل وأبو رجيلة الأبرز.. رابطة الأندية تكرم 20 أسطورة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت رابطة الأندية المصرية، على تكريم 20 أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية، على هامش مراسم سحب قرعة الدورى المصرى الممتاز 2021/2022، وجاءت أسماء النجوم الذين تم تكريمهم كالتالى: عمرو الدسوقى، ماهر همام، على ابو جريشة، صابر عيد، عبد الظاهر السقا، عبود الخضري، جمال عبد الحميد، عبد المنعم شطة، محمد الجارم، طه اسماعيل، حمادة صدقى، محمود أبو رجيلة، أيمن يونس، سيد معوض.

وأعلنت رابطة الأندية، رسميا انطلاق الدورى المصرى الممتاز الجديد يوم 25 أكتوبر الجارى رسميا، وذلك على هامش مراسم سحب قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز 2021-2022 بحضور مندوبى الأندية والمكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة.

ويحمل الزمالك، لقب الدورى المصرى الموسم الماضي، بعد أن توج به للمرة الأولى منذ 6 سنوات، والـ13 فى تاريخه، فيما يعد الأهلى هو الأكثر تتويجًا بلقب الدورى المصرى، حيث حمل اللقب فى 43 نسخة عبر تاريخه.