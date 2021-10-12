شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية للمستبعدين من رحلة كينيا.. وسيسيه يخضع لاختبار طبى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الايفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق.

وخضع سيسيه لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ثم خاض فقرة أخرى بالركض في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة على هامش مران المستبعدين من مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر الجاري.

وخضع سيسيه إلى مجموعة من الفحوصات الطبية عقب عودته من بلاده، وذلك للوقوف على حالته بعد خضوعه لجراحة في الركبة خلال تواجده معاراً بصفوف الاتحاد السكندري بالموسم الماضي.

فيما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من مباراة توسكر الكيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا لمجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات في صالة الجيمانزيوم اليوم الثلاثاء.

وشهدت التدريبات تواجد الخماسي محمد عبد الغني، ومصطفى فتحي، ومحمد أوناجم، وعمر السعيد، والحارس السيد عطية.

كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون مجموعة من الفقرات الفنية والبدنية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة خلال مران اليوم الثلاثاء، وخضع المستبعدون لفقرة بدنية قوية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي مسؤول العلاج الطبيعي بالفريق، حيث تم التركيز على رفع المعدل البدني لجميع اللاعبين.

وشهدت التدريبات خوض المستبعدين مجموعة من التدريبات الفنية الخاصة بالتمرير السريع والتسديد على المرمى من أماكن مختلفة.