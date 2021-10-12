بداية قوية لحامل اللقب.. مشوار الزمالك في الدوري للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أسفرت قرعة دوري WE المصري عن بداية قوية لفريق الزمالك حيث سيواجه إنبي في الجولة الأولى سيعقبه مواجهة طلائع الجيش( صاحب لقب السوبر)، يعقبه مواجهة القمة أمام الأهلي في الجولة الثالثة، ثم مواجهة أمام الإسماعيلي في الجولة الرابعة.

وكان الزمالك قد حقق لقب الدوري في نسخته الأخيرة 2020/2021 متفوقا على الأهلي بفارق 4 نقاط.

ويشارك 18 ناديا في بطولة الدوري بينهم الثلاثي الصاعد حديثا للمنافسة وهم: فاركو، الشرقية للدخان وفيوتشر اف سي (كوكاكولا سابقا).

وجاء ترتيب جدول مباريات الزمالك خلال الدور الأول لمسابقة الدوري على النحو التالي:

الجولة الأولى

(الزمالك ضد إنبي)

الجولة الثانية

(طلائع الجيش ضد الزمالك)

الجولة الثالية

(الزمالك ضد الأهلي)

الجولة الرابعة

( الإسماعيلي ضد الزمالك)

الجولة الخامسة

( الزمالك ضد البنك الأهلي)

الجولة السادسة

(سيراميكا ضد الزمالك)

الجولة السابعة

(المقاولون العرب ضد الزمالك)

الجولة الثامنة

(الزمالك ضد غزل المحلة)

الجولة التاسعة

(سموحة ضد الزمالك)

الجولة العاشرة

(الزمالك ضد فيوتشر)

الجولة الحادية عشر

( بيراميدز ضد الزمالك)

الجولة الثانية عشر

(الزمالك ضد الجونة)

الجولة الثالثة عشر

(مصر المقاصة ضد الزمالك)

الجولة الرابعة عشر

(الزمالك ضد فاركو)

الجولة الخامسة عشر

(الاتحاد ضد الزمالك)

الجولة السادسة عشر

(الزمالك ضد المصري)

الجولة السابعة عشر

(الشرقية للدخان ضد الزمالك)