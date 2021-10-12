مصدر لمصراوي: معلول يُجدد بعد مواجهة بطل النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال مصدر مقرب من الدولي التونسي، علي معلول لاعب فريق الأهلي، إن اللاعب رفض عرضًا من جانب نادي الدحيل القطري، مضيفًا أن معلول سيُجدد تعاقده عقب مواجهة دوري الأبطال.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن اللاعب رفض عرضًا من الدحيل القطري للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك لأنه منح كلمة لإدارة الأهلي بأنه لا يمانع تمديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأكمل : "بعد مواجهة بطل النيجر في دوري الأيطال والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري سيكون هناك جلسة بين اللاعب وبين أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات من أجل تمديد العقد."

وكان النادي الأهلي قد نجح في التعاقد مع النجم التونسي في يوليو 2016 قبل أن يتوج اللاعب بالعديد من البطولات مع النادي الأهلي ويسيطر تاريخًا رفقة فريق القلعة الحمراء أبرزها دوري أبطال أفريقيا في مناسبتين والدوري المصري في 4 مناسبات.