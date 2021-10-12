عامر حسين: الدوري سيتوقف 200 يوم بسبب المنتخب والأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المصرية، أن دوري الموسم الجديد سيتخلله العديد من التوقفات بسبب الالتزامات الدولية لمنتخب مصر ومشاركات الأندية في بطولات إفريقيا.

وقال حسين خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن قرعة دوري الموسم الجديد، إن منتخب مصر سيحتاج لـ 100 يوم من التوقفات بسبب الأجندة الدولية لمبارياتي تصفيات كأس العالم 2022 أمام أنجولا والجابون، والمشاركة في كأس العرب، ومعسكر كأس الأمم الإفريقية والأجندة الدولية.

وأضاف، أن الـ 4 أندية المشاركة في بطولات إفريقيا ستحتاج لتوقفات لمدة 100 يوم.

وتابع:" الأندية هي تمسكت برأيها بشأن شكل الدوري هذا الموسم، لذلك يجب على الجميع الالتزام بالجدول والنظام الذي سيتم وضعه، ومن سيحصل 3 أيام قبل مباراته الإفريقية سيسري على باقي الأندية نفس النظام".

وأوضح، أنه تم الاتفاق مع الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية أن يكون ضغط المباريات خلال دور المجموعات فقط لأنه يكون هناك فرصة للتعويض، وترك فرصة للحصول على أيام قبل المواجهات الحاسمة.

وأتم:" عدم تحديد السوبر الإفريقي وموعد انطلاق كاس العالم للأندية جعلنا لا نعلن عن جدول الدوري بشكل كامل، لكن بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا سيتم الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته".