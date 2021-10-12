2000 مشجع في المباراة.. رابطة الأندية تعلن عودة الجماهير للمدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، عودة الجماهير جزئيا للمدرجات بدءًا من الموسم المقبل للدوري الممتاز.

وأوضح دياب في كلمته على هامش إجراء قرعة مسابقة الدوري، أن وزارة الداخلية وافقت على حضور ألف مشجع لكل فريق بداية من الموسم الجديد.

وقدم دياب الشكر لوزارة الداخلية على مساهمتها في عودة الجماهير للمدرجات مجددًا.

وأكمل دياب: "لأول مرة الدوري المصري سيذاع بتقنية الـHD بـ10 كاميرات على الأقل في المباراة الواحدة".

وتنطلق بطولة الدوري خلال أكتوبر الجاري، بنظامه المعتاد بمشاركة 18 ناديا.