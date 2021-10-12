بث مباشر..مشاهدة مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الجزائر والنيجر، المقرر لها ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

يحين موعد مباراة الجزائر القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 على ملعب جينرال سيني كونتش في مدينة نيامي، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة منتخب الجزائر ضد النيجر على القناة الجزائرية الأولى، وقناة شركة الرياضية السعودية SSC الثالثة بصوت المعلق الرياضي السعودي «عيسى الحربين»، كما تنقل على قنوات سبورت كلوب 1 الصربية، وقناة سبورت كلوب 1 السلوفينية، وسبورت كلوب 1 الكرواتية، وقناة سبورت كلوب 1 المونتنيجرية، وقناة سبورت ديجيتال الألمانية، بالاضافة إلى قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على يوتيوب.

ويلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى بجانب بوركينا فاسو وجيبوتي بالإضافة إلى النيجر، والتي سيتأهل منها المتصدر إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال قطر 2022.

وبدأ محاربو الصحراء تصفيات كأس العالم 2022 بمواجهة جيبوتي في الجولة الأولى على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة يوم 2 سبتمبر 2021، وتمكنوا من تحقيق الفوز بنتيجة عريضة (8-0).

ووقع فريق المدرب جمال بلماضي في فخ التعادل الإيجابي بالجولة الثانية أمام مستضيفه بوركينا فاسو بهدفٍ لمثله يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2021، في المباراة التي أقيمت على الملعب الكبير بمدينة مراكش المغربية، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وفي مباراة الجولة الثالثة أمام النيجر، انتصرت الجزائر بنتيجة 1/6 على ملعب مصطفى تشاكر، لتواصل تصدره المجموعة الأولى بأكبر قدر ممكن من الأهداف في التصفيات الأفريقية.

ويتصدر منتخب بوركينا فاسو المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بعد فوزه على النيجر في الافتتاح بهدفين دون رد، ثم فوزه على جيبوتي ذهابًا وإيابًا 4/صفر و2/صفر، بينما يحتل المنتخب الجزائري المركز الثاني برصيد 7 نقاط وله مباراة أقل إذا فاز فيها بأي نتيجة سيستعيد الصدارة بفارق الأهداف، ويتواجد منتخب النيجر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتذيل جيبوتي الترتيب دون نقاط.

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