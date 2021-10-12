كومان يتلقى اخبار سارة بعودة ديمبيلي وأجويرو لتدريبات برشلونة

تلقى المدير الفني الهولندي رونالد كومان دفعة معنوية في الوقت المناسب خلال عطلة التوقف الدولي مع عودة عثمان ديمبيلي و سيرجيو اجويرو إلى التدريبات بشكل كامل مع برشلونة.

ولم يظهر الثنائي بعد مع فريق رونالد كومان حتى الآن هذا الموسم، بعد تعرضهما لإصابات في الفخذ والساق – على الترتيب – في الصيف الماضي.

وتوقف مشوار ديمبيلي في يورو 2020 مع فرنسا بسبب الإصابة، حيث اضطر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إجراء عملية جراحية، فيما اصيب الارجنتيني في تحضيرات الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ووفقًا لتقارير من صحيفة الماركا، فقد عاد كلا اللاعبين إلى كامل لياقتهما البدنية تقريبًا، ويمكن أن يشارك أجويرو ضد فالنسيا في نهاية هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يظل ديمبيلي خارج الملاعب لمدة أسبوعين آخرين، لكن أجويرو سيكون في خطط كومان ضد فالنسيا في الليجا الإسبانية.

لا يزال الجزء الأكبر من فريق كومان يعود من اللعب الدولي، مع عودة خمسة لاعبين آخرين في 13 أكتوبر، لكن رونالد أروجو سيغيب عن المشاركة بسبب اصابته مع منتخب أوروجواي.