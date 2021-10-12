اليابان تعود إلى الواجهة بتعطيل قطار استراليا في تصفيات كأس العالم 2022

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أصبح المنتخب الأسترالي لكرة القدم مهددا بفقدان صدارة المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وذلك عقب خسارته أمام مضيفه المنتخب الياباني 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من المنافسات.
وتقدم المنتخب الياباني بهدف سجله أوه تاناكا في الدقيقة الثامنة وتعادل المنتخب الأسترالي عن طريق ايديم هرويتيتش في الدقيقة 69 قبل أن يسجل عزيز بيهيتش، لاعب المنتخب الأسترالي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة .86
وحافظ المنتخب الأسترالي مؤقتًا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، بفارق الأهداف أمام السعودية التي لعبت ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط من أربع مباريات لليابان و3 من ثلاث مباريات لكل من عمان والصين، في حين لا زال رصيد فيتنام خاليًا من النقاط.
ويلعب في وقت لاحق من اليوم المنتخب السعودي مع ضيفه الصيني على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وعمان مع الصين على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.
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