بث مباشر : مشاهدة مباراة اليوم بين سوريا ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا لايف لمشاهدة مباراة اليوم بين سوريا ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن الجولة الرابعة في المرحلة الثالثة والأخيرة، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.

يستضيف استاد الملك عبدالله في العاصمة الأردنية عمان مباراة ديربي الشام بين سوريا ولبنان ضمن الجولة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2022 للمجموعة الأولى التي تضم منتخبات «إيران، كوريا الجنوبية، العراق، والامارات».

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الامارات، 19:00 بتوقيت السعودية ودمشق وبيروت، 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة سوريا ولبنان في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 على قناة شركة الرياضة السعودية 4 SSC المشفرة بصوت المعلق الرياضي “فهد العتيبي”.

ويذاع اللقاء بشكل مجاني على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع يوتيوب، والقناة الرابعة العراقية المفتوحة على القمر الصناعي Eutelsat 8 West A، على تردد 11678 عمودي، بمعدل 27500، وبتصحيح 7/8.

وسيدخل صاحب الأرض «منتخب سوريا» المباراة بظروف صعبة، بعدما تذوق مرارة الخسارة للمرة الثانية في التصفيات النهائية على يد كوريا الجنوبية في الدقائق الأخيرة بالجولة الماضية (2-1).

وكان المنتخب السوري قد خسر في الجولة الأولى أمام إيران بهدفٍ دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع الامارات (1-1)، قبل أن يعود من كوريا الجنوبية بدون نقاط بعدما سجل نجم توتنهام «سون هيونج مين» هدف الانتصار للنمور في الدقيقة (89).

وسيسعى نسور قاسيون إلى تحقيق الانتصار على لبنان في المباراة الرابعة وتعديل المسار قبل فوات الآوان على أمل خطف المركز الثالث على أقل تقدير، وخوض منافسات الملحق، وان كان الحديث عن ذلك مبكرًا.

على الجهة المقابلة، قدم منتخب لبنان اداءًا رائعًا في الجولة الماضية أمام العراق ولكنه فشل في هز الشباك لينتهي اللقاء بلا غالب ولا مغلوب، وسيبحث رجال الأرز عن ترجمة الفرص إلى أهداف في مواجهة سوريا لخطف الثلاث نقاط.

ويتواجد المنتخب اللبناني في وضعية أفضل من سوريا بترتيب المجموعة، حيث حصد نقطتين بالتعادل مع الامارات في الجولة الأولى، والعراق في الثالثة، وخسر مرة واحدة كانت في الجولة الثانية أمام كوريا الجنوبية.

ويتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، وتتواجد كوريا الجنوبية في المركز الثاني بـ7 نقاط، مقابل نقطتين لكل من الامارات والعراق ولبنان، في حين حصدت سوريا نقطة واحدة حتى الآن.

سوريا – لبنان

تصفيات كأس العالم 2022 – المجموعة الأولى – الجولة 4

استاد الملك عبدالله – عمان – الاردن