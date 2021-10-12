الإصابة تخرج مهاجم ليفربول «جوتا» من تشكيلة البرتغال

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قال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن مهاجم ليفربول ديوجو جوتا خرج من تشكيلة المنتخب التي تواجه لوكسمبورج بتصفيات كأس العالم بسبب الإصابة.
ولم يشارك جوتا (24 عامًا) في فوز البرتغال 3-صفر على قطر وديًا مطلع الأسبوع.
وتحتل البرتغال المركز الثاني بالمجموعة الأولى ولديها 13 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف صربيا المتصدرة لكن تتبقى لها مباراة.
وتستضيف البرتغال في وقت لاحق اليوم لوكسمبورج الثالثة في الترتيب.
وظهر جوتا في حالة مبهرة مع ليفربول هذا الموسم وبدأ أساسيًا في آخر ست مباريات وسجل ثلاثة أهداف.
ويعود ليفربول لمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز يوم السبت حين يواجه واتفورد.
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