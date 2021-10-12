كارلوس كيروش يُفسر أسباب تألق منتخب مصر تحت قيادته

حرص كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، علي تهنئة لاعبيه عقب الفوز علي ليبيا بثلاثية نظيفة مساء الاثنين في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال كيروش في تصريحات للصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إن أحفاد الفراعنة لعبوا بشكل رائع للغاية.

وأضاف: “أريد أن أقدم التهنئة للاعبين على ما قدموه اليوم وتأدية تعليمات المدرب، كنا نستحق نتيجة أكبر من ذلك ونريد الاستمرار في صدارة المجموعة حتى النهاية”.

وتابع: “مازال أمامنا الكثير من العمل حتى نصل للمستوى الذي نأمله جميعًا، لقد فزنا وسجلنا العديد من الأهداف بالإضافة إلى لعب كرة قدم جيدة، الآن التحدي هو التطور والتحسن”.

وأوضح: “لم أقم بأي أمور سحرية في المنتخب المصري، الروح كانت موجودة بالفعل في قلوب اللاعبين، لقد استطاعوا التحرر أكثر وكانوا يستمتعون بالتدريب واللعب وهذا أعطاهم حرية أكبر لكي يعبروا عن أنفسهم”.

واستمر منتخب مصر في تصدره للمجموعة برصيد عشر نقاط بعد فوزه الثاني على التوالي على منتخب ليبيا على ملعب الأخير.