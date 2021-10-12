غياب بن العمري عن مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس العالم 2022

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رجح الاتحاد الجزائري لكرة القدم غياب المدافع جمال بن العمري عن صفوف المنتخب في المباراة المقررة أمام مضيفه منتخب النيجر اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.
وذكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء أن بن العمري لم يشارك أمس الاثنين في المران الأخير قبل المباراة، مستبعدًا مشاركته في المواجهة.
وغاب بن العمري عن مباراة الذهاب يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بفوز الجزائر 6 / 1، بداعي الإصابة، شأنه شأن رامي بن سبعيني مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ الذي لم يرافق زملائه إلى النيجر وعاد إلى ألمانيا لمواصلة العلاج.
ويحتل المنتخب الجزائري المركز الثاني في المجموعة برصيد سبع نقاط وبفارق ثلاث نقاط خلف بوركينا فاسو، علمًا بأنه بوركينا فاسو خاضت أربع مباريات مقابل ثلاث مباريات للجزائر حتى الآن.
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