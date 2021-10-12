غياب بن العمري عن مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس العالم 2022

رجح الاتحاد الجزائري لكرة القدم غياب المدافع جمال بن العمري عن صفوف المنتخب في المباراة المقررة أمام مضيفه منتخب النيجر اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وذكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء أن بن العمري لم يشارك أمس الاثنين في المران الأخير قبل المباراة، مستبعدًا مشاركته في المواجهة.

وغاب بن العمري عن مباراة الذهاب يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بفوز الجزائر 6 / 1، بداعي الإصابة، شأنه شأن رامي بن سبعيني مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ الذي لم يرافق زملائه إلى النيجر وعاد إلى ألمانيا لمواصلة العلاج.

ويحتل المنتخب الجزائري المركز الثاني في المجموعة برصيد سبع نقاط وبفارق ثلاث نقاط خلف بوركينا فاسو، علمًا بأنه بوركينا فاسو خاضت أربع مباريات مقابل ثلاث مباريات للجزائر حتى الآن.