رسمياً.. حارس مرمى مان يونايتد السابق يعود إلى الدوري الايطالي من بوابة فينيسيا

انضم حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق “سيرجيو روميرو” رسميًا إلى فينيسيا الايطالي حتى يونيو 2022، حيث أعلن النادي عن وصول الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عامًا في صفقة انتقال مجانية بعد نهاية عقده في أولد ترافورد.

وأجرى روميرو الفحص الطبي مع الفريق الصاعد حديثًا للسيري آ يوم أمس الاثنين، ووقع حارس مرمى سامبدوريا السابق على عقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري 2021-22.

وكتب النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت “يسر نادي فينيسيا أن يعلن عن توقيع الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو في صفقة انتقال مجانية”.

واضاف بيان فينيسيا “روميرو هو أفضل حارس مرمى مع منتخب الأرجنتين على الإطلاق، ولعب لمانشستر يونايتد في آخر تجاربه في كرة القدم الأوروبية.”