سالم الدوسري جاهز لمباراة الهلال امام بيرسبوليس في دوري ابطال اسيا

أعطى الجهاز الطبي في نادي الهلال السعودي، الضوء الأخضر لمشاركة اللاعب سالم الدوسري في مباراة بيرسبوليس الايراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

وكشفت مصادر خاصة لصحيفة الرياضية السعودية، أن الجهاز الطبي في نادي الهلال، قد ارسل تقريراً مفصلاً للجهاز الفني في النادي، بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم، يفيد بامكانية مشاركة اللاعب سالم الدوسري في مباراة الفريق الايراني يوم السبت المقبل.

وكان اللاعب سالم الدوسري قد اصيب بقطع وتمزق في اربطة المفصل خلال مباراة الهلال امام الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، مطلع الشهر الماضي.

وابعدت الاصابة اللاعب سالم الدوسري عن صفوف منتخب السعودية خلال مباراتي اليابان و الصين في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في، قطر.

يذكر أن نادي الهلال الذي تجاوز استقلال طهران الايراني في دور الـ 16 من دوري ابطال اسيا، سيواجه نادي بيرسبوليس الايراني في ربع النهائي يوم السبت المقبل على ملعب الامير فيصل بن فهد في الرياض.