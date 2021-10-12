الامارات | جمال موسيالا.. أصغر هداف في تاريخ منتخب ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن جمال موسيالا.. أصغر هداف في تاريخ منتخب ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات جمال موسيالا صاحب الهدف الرابع لمنتخب ألمانيا في شباك مقدونيا الشمالية (4-صفر) أمس ضمن تصفيات مونديال 2022 لكرة القدم، أصغر لاعب يسجل هدفا في صفوف المانشافت منذ عام 1910. وسجل لاعب بايرن ميونيخ الهدف بسن الـ18 عاما و227 يوما، ليساهم في ان تصبح بلاده اول دولة تتأهل عبر التصفيات الى العرس الكروي العالمي.

وجاء هدف موسيالا في الدقيقة 83 عندما انفرد بالحارس المقدوني الشمالي وسجل في شباكه اثر تمريرة من زميله الشاب كريم أدييمي (19 عاما). أما أصغر هداف في تاريخ منتخب ألمانيا، فيبقى ماريوس هيلر الذي سجل هدفا في مرمى سويسرا (3-صفر) في 3 ابريل عام 1910 بعمر 17 عاما و249 يوما.

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