الامارات | وسام الصوص يخلف معتوق في الإدارة الفنية لسلة "النشامى"

شكرا لقرائتكم خبر عن وسام الصوص يخلف معتوق في الإدارة الفنية لسلة "النشامى" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة السلة الأردني، اليوم توصله إلى اتفاق رسمي مع المدرب وسام الصوص، لتولي مهمة القيادة الفنية لمنتخب سلة "النشامى"، خلفاً للمدرب مروان معتوق الذي غادر المنتخب للتفرغ للعمل الإداري في مجلس إدارة اتحاد اللعبة.

وأعرب رئيس اتحاد السلة الأردني محمد عليان، عن شكره للمدير الفني السابق للمنتخب مروان المعتوق، وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "الغد" الأردنية: "أشكر مروان معتوق على جهوده التي قدمها للمنتخب في المراحل السابق، وأسس عملاً جيداً ووضع بصماته الواضحة، قبل أن يتجه لمتابعة أعماله على مستوى مجلس إدارة اتحاد كرة السلة". وأضاف: "المدير الفني الجديد وسام الصوص متواجد حالياً في أمريكا، ويصل عمان خلال اليومين المقبلين لمباشرة عمله على رأس الإدارة الفنية للمنتخب".

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