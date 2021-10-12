الامارات | الأمن المصري يلغي حفل زفاف نجم الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المصري يلغي حفل زفاف نجم الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ نجم فريق كرة القدم بالنادي الأهلي المصري محمد مجدي أفشة، محبيه وأصدقائه، بإلغاء حفل زفافه، الذي كان مقرا له اليوم الثلاثاء، في قرية كومبرا بناهيا في محافظة الجيزة، مسقط رأس اللاعب، بناءا على تعليمات الأمن في ظل إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكتب مجدي أفشة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «الحمد لله قدَّر الله وما شاء فعل، قررت إلغاء حفل زفافي اليوم في البلد، وذلك بناء على تعليمات السلطات الأمنية، نظرا لظروف كورونا وحرصًا على حياة كل أهلي وإخواتي اللي كانوا هيشرفوني، وحابب أشكر كل أهلي وأصحابي الذين أرسلوا لي تهنئة».

وأضاف: «كنت أتمنى أننا نحتفل مع بعض لكن لا بد من احترام القانون والالتزام بما يخص أمن بلدنا وصحة بلدنا وصحة أهلنا في المقام الأول، شكرًا ليكم وفرحتكم وصلتي في كل شيء».

وكان أفشة قد حصل على إجازة من الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بسبب انشغاله بتجهيزات حفل زفافه.

وانتشرت طوال الأيام الماضية لافتات في مسقط رأس أفشة ترحب بضيوف الفرح وتدعوا جميع أبناء القرية وأصدقاء وأقارب اللاعب وجيراته لحضور حفل الزفاف.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة يونيون سبورتيف، بطل النيجر، يوم 15 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021 ـ 2022.

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