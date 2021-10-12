شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى يطير إلى إنجلترا الجمعة المقبل بعد مواجهة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه محمد الننى نجم منتخب مصر وأرسنال الإنجليزى إلى إنجلترا يوم الجمعة المقبل، حيث يقضى 3 أيام فى القاهرة بعد انتهاء مباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم 2022.

وتنتهى الأجندة الدولية للمنتخبات يوم 14 أكتوبر الجارى، أى الخميس المقبل لذا فضل الننى العودة إلى إنجلترا مع انتهاء الأجندة الدولية، خاصة أن أرسنال يخوض مباراته فى الدورى الإنجليزى يوم الاثنين المقبل.

ووصلت مطار القاهرة الدولى، فجر اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، على متن طائرة خاصة قادمة من مدينة بنغازى الليبية بعد خوض مباراة أمس أمام منتخب ليبيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونجح المنتخب المصرى فى إحراز الثلاث نقاط بثلاث أهداف نظيفة أحرزها أحمد فتوح ثم مصطفى محمد ورمضان صبحى، وبهذا الفوز حلّق منتخب مصر فى صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط، بينما تأتى الجابون فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا انجولا فى المركز الرابع بـ3 نقاط.

ويقود كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، خطة الإحلال والتجديد فى صفوف منتخب مصر مع توليه القيادة الفنية للفراعنة خلفا لحسام البدرى، حيث يرى كيروش ضرورة بناء منتخب جديد للسنوات العشر المقبلة.