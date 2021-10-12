شكرا لقرائتكم خبر عن باسم القرنقوطى يحصد ذهبية مستر أولمبيا للقوة البدنية ويحقق رقما قياسيا عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق لاعب منتخب مصر للقوة البدنية باسم القرنقوطى المشارك في بطولة مستر أولمبيا بأمريكا الترتيب الأول، وذهبية وزن 100 كجم رجال، بمجموع 930 كجم مقسمه إلى رفعة إسكوات الأرجل" 335 كيلو جرام، ورفعة بنش الصدر 260 كجم، ورفع الديدليفت الظهر 335 كجم، ليحقق رقما قياسيا عالميا في وزنه ويحصل أيضا علي لقب بطل أبطال البطوله، متغلبا بهذه الأرقام علي من هم أثقل منه في الوزن وسط منافسه كانت أقرب للخيال في رفع الأوزان الثقيله.

وكان الفوز حليف البطل المصري، ليرفع علم مصر في هذا المحفل العالمي بطولة "مستر أولمبيا" والتي جرت منافساتها في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تتويج باسم في النهائي على حساب اللاعب الأمريكي والروسي، ليخطف المركز الأول والميدالية الذهبية لمصر في مسابقة القوة البدنية، أحد أبرز المنافسات في بطولة مستر أولمبيا للمحترفين أقوى بطولة في العالم، والتي تقام في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وشاركت بعثة المنتخب المصري للقوة البدنيه بثلاث لاعبين في محفل " مستر أولمبيا"، وهم اللاعب باسم القرنقوطي الذي حصل علي ذهبيه وزنه، وبطل أبطال البطوله، واللاعب إسلام عبد المعين، وحصد فضية وزنه، واللاعبة أماني ربيع التي حصلت على ذهبية وزنها للسيدات.