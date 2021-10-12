شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف كواليس سفر الفريق إلى أوغندا ومتابعة بالفيديو للمستبعدين من الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الخولي نائب رئيس المصري آخر استعدادات بعثة النادى المصرى المسافرة إلى أوغندا لمواجهة فريق سلطات الموارد في تمهيدى الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الخولى في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": جاهزين للمباراة والبعثة تطير اليوم في الثامنة مساء إلى أوغندا، ومعين الشعبانى درس بطل أوغندا بشكل جيد والفريق لديه قوام محترم ونتائجهم جيدة ومعين حضر المصرى للقاء.

واصل: مباراة لن تكون سهلة في أوغندا لكن واثقين في الجهاز الفني ولدينا 19 لاعب في القائمة والصفقات الجديدة مستمرة في برج العرب وسيتابعهم الشعبانى بالفيديو في كل شئ سواء التسع صفقات الجديدة أو الناشئين الذين تم تصعيدهم

وأكمل: تواصلنا مع السفارة المصرية والمستشار أشرف سويلم السفير المصرى بأوغندا وكل رجال السفارة، وكل الأمور جاهزة لاستقبال البعثة لا نواجه أى مشاكل.

وتغادر بعثة المصري البورسعيدى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء متوجهة لأوغندا لملاقاة سلطات الموارد الاوغندى بالكونفدرالية، حيث ستستقل البعثة طائرة الخطوط الجوية القطرية في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة لقضاء بعض الوقت على سبيل الترانزيت، قبل التوجه إلى مطار عنتيبي بأوغندا.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، تكليف الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس المجلس، برئاسة بعثة النادي إلى أوغندا، وذلك استعدادًا لمباراة الفريق بذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بمضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندي، وهي المباراة المقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب سانت ماري بالعاصمة الأوغندية كمبالا.