شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: كيروش يشبه جوزية.. ومنتخبات أفريقيا عليها أن تخشى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد ناجى مدرب حراس مرمى فريق سموحة، أن المنتخب الوطنى قدم أداء مميزا أمام منتخب ليبيا وهو ما أظهر بصمة كارلوس كيروش مدرب المنتخب، بعد الفوز بثلاثية نظيفة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال ناجى في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": المنتخب قدم مباراة عظيمة أمام ليبيا والأهم تنفيذ اللاعبين لخطة كيروش وأفكاره على أرض الملعب، والربط بين الخطوط، وتصريحات كيروش بعد اللقاء أكدت على قوة شخصيته خاصة وأنه لم يقدم أى مبرر بسبب الملعب أو غيره.

واصل: كيروش يشبه جوزية كثيراً وبينهما صفات مشتركة، ومعظم المدربين البرتغاليين لديهم نفس الصفات مثل مورينيو، المدرسة البرتغالية ناجحة جداً ولديها الكثير من الخبرات والتجارب.

أكمل: لدينا أفضل لاعب في العالم ولدينا الننى وأتمنى عودة تريزيجية سريعاً وكثير من الأسماء الكبيرة ولا يجب أن نخشى مواجهة أى منتخب من المصنفين الأوائل، "مش احنا اللى نتخض لكن الفرق الأخرى تتخض مننا"، خاصة مع وجود كيروش وقدرته على تنفيذ الكثير من الخطط الفنية الفعالة.

أضاف: طوال تواجدى في المنتخب كنت أضم 4 حراس مرمى ليست فكرة جديدة، حراس الأهلى والزمالك الأكثر قدرة على تحمل الضغوط لأن لديهم الكثير من الخبرات الإفريقية ولذلك يضمهم المنتخب باستمرار وأبو جبل قدم أداء جيد وتعامل بشكل جيد مع أكثر من كرة وثباته الانفالى ساعده على التألق.

واختتم متحدثاً عن دورى الموسم المقبل: الدورى الموسم المقبل سيكون "خناقة لأن الأندية صارفة ومكلفة" وأتمنى أن يسير الدورى بشكل طبيعى وأن تكون الرابطة بداية نجاح لانتظام مسابقة الدورى.