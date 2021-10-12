شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السباحة يضيف فضيتين فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الوطنى للسباحة للشباب، فى إضافة ميداليتين فضيتين، من خلال مهند وجيه في منافسات 100 متر سباحة علي الصدر، ومحمد محمدي في منافسات 200 متر حرة ، فى بطولة أفريقيا للسباحة للمحترفين والشباب، التى انطلقت أمس الاثنين، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، بالعاصمة الغانية أكرا، والمؤهلة لبطولة العالم للألعاب المائية بمدينة فوكوكا اليابانية شهر يونيو 2022.

وكان السباح يوسف القماش لاعب المنتخب الوطنى للسباحة، حقق الميدالية الذهبية فى سباق 100متر صدر، فيما نجح السباح مروان القماش لاعب المنتخب الوطنى للسباحة، حقق الميدالية الذهبية فى سباق 200 متر حرة، بينما حققت روان تامر لاعبة المنتخب الوطنى للسباحة الميدالية الفضية في منافسات400 متر متنوع شابات .

وأعلن الاتحاد الأفريقى للسباحة عن تنظيم بطولة أفريقيا للسباحة للمحترفين والشباب خلال الفترة ما بين 11 إلى 16 أكتوبر المقبل بالعاصمة الغانية أكرا، والمؤهلة لبطولة العالم للألعاب المائية بمدينة فوكوكا اليابانية شهر يونيو 2022، وكذلك بطولة العالم للسباحة شباب بمدينة كازان الروسية شهر أغسطس من العام 2022.

وكان مجلس إدارة اتحاد السباحة حدد يوم 28 أكتوبر الجارى موعدًا لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.