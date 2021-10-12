شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: كيروش مدرب ذو شخصية.. ومواجهة توسكر صعبة على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق أن منتخب مصر أصبح لديه شخصية قوية فى الملعب ظهرت فى لقاء ليبيا فى الجولة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والتى شهدت فوز مصر بنتيجة 3/0 .

وقال عبد العزيز فى تصريح لبرنامج نهارك أبيض على شاشة قناة الزمالك إن كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب لديه شخصية قوية، ونجح فى نقلها للاعبين للظهور بهذا المستوى .

كما أشار عبد العزيز إلى أن عبد الله السعيد لاعب المنتخب يعد نجم الفراعنة فى لقائى ليبيا .

أما عن لقاء الزمالك وتوسكر الكينى فى أفريقيا، قال عبد العزيز إن المباراة ستكون صعبة فى ظل عدم توفر نقاط القوة و الضعف لدى الفريق الكينى بشكل كاف.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي سافرت إلى كينيا.. وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر.

خط الهجوم: يوسف أوباما.