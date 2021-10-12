شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. شريف عبد الفضيل يكشف دور فتحى مبروك فى رحيله عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

أكد شريف عبد الفضيل، مدافع الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن فتحى مبروك المدير الفنى الأسبق للأهلى كان له دور كبير فى إنهاء مسيرته مع القلعة الحمراء، موضحاً فى تصريحات سابقة أن تعالى فتحى مبروك معه تسبب فى رحيله عن النادى، وأنهى علاقته بالقلعة الحمراء رغم أنه كان قادراً على العطاء لمدة سنوات أخرى مع الفريق.

وكشف شريف عبد الفضيل أنه فضّل اللعب للأهلى عن الزمالك لعشقه للقلعة الحمراء، رغم تمسك ناديه السابق الإسماعيلى بإتمام الصفقة للزمالك، وأوضح عبد الفضيل تفاصيل الهروب من أسوار الزمالك من أجل الانتقال إلى المارد الأحمر بعد اشتعال المنافسة بين الغريمين للتعاقد معه.

وانتقل شريف عبد الفضيل إلى صفوف الأهلى بداية من عام 2009 قادمًا من الإسماعيلى بعد صراع عنيف بين قطبى الكرة المصرية للظفر بخدمات اللاعب بعد موسم مميز قدمه مع الدراويش.

وسرد عبد الفضيل أحداث انتقاله إلى صفوف المارد الأحمر قائلا "الزمالك عرض على كرتونة مليئة بالأموال، كان مبلغا كبيرا جدًا.. لكنى رفضت العرض لرغبتى فى اللعب للأهلى وتحقيق الإنجازات مع الفريق".

وأضاف "الخطيب كان وقتها نائباً لرئيس الأهلى وتواصل معى وأبلغنى بتمسك النادى بالتعاقد معى فى فترة الانتقالات ووافقت على الفور على عرض الأهلى".