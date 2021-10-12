شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك تدرس التراجع عن قرار اعتزال التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو التراجع عن قرار الاعتزال الذى اتخذته فور العودة من أولمبياد طوكيو، والتى حققت خلالها الميدالية البرونزية.

وتواصلت هداية ملاك مع اللجنة الفنية بالاتحاد لتخطرهم برغبتها فى العودة للمشاركة، على أن يكون تواجدها لمنح الخبرات للاعبات المنتخب ليكون هناك أكثر من بديل لها فى أولمبياد باريس 2024 .

وتوجت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية فى منافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، بعد الفوز على بايجى لاعبة أمريكا بنتيجة 17-6.

جاءت ميدالية هداية ملاك لتكون الأولى لمصر فى الدورة الأولمبية والثانية فى تاريخ اللاعبة حيث سبق وتوجت ببرونزية أولمبياد ريو دى جانيرو.

وحققت هدايا ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، الفوز على ماليا باسيكا لاعبة دولة تونجا بنتيجة عدم التكافؤ بعدما حققت نتيجة 19-0 فى مباراة الترضية لوزن 67 كجم لتتأهل لخوض مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية الأمريكية التى فازت بها على حساب بايجي ميكفيرسون.