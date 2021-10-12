شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتابع برنامج تأهيل المستبعدين من رحلة كينيا هاتفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اتصالا هاتفيا اليوم، بلاعبي الفريق المستبعدين من السفر لكينيا، لمتابعة انتظامهم في التدريبات وتنفيذ البرنامج التأهيلي الذي وضعه المدير الفني قبل سفر الفريق.

وطلب كارتيرون من الثلاثي عمر السعيد ومصطفي فتحي والايفواري رزاق سيسيه خوض تدريبات علي فترتين، بين تدريبات بالكرة في الملعب وحصة تدريبية في الجيم لرفع معدل اللياقة البدنية لحين عودة الفريق من رحلة كينيا.

فيما أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعبين ببرنامج اليوم، فور الوصول إلى العاصمة الكينية نيروبي استعدادا لمواجهة توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر كارتيرون تناول اللاعبين وجبة الغداء في الواحدة ظهرا ، على أن يتحرك الفريق لملعب كاساراني في الثالثة عصرا لخوض التدريب في تمام الساعة الرابعة عصرا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي سافرت إلى كينيا.. وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

ومن المقرر أن يلحق ببعثة الفريق غدا الأربعاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 كل من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.