مصدر لمصراوي: الخطيب يستعد للإعلان عن قائمته الانتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قرر مجلس إدارة الأهلي فتح باب تلقي طلبات الراغببين في الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد والذي سيقود القلعة الحمراء لمدة 4 أعوام قادمة وذلك بدءاً من السبت المقبل ولمدة أسبوع.

وقال مصدر رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي ، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعقد حالياً العديد من الجلسات مع بعض رموز النادي ولجنة الحكماء بهدف الاستقرار على القائمة التي سيخوض بها الانتخابات.

وأضاف أن الخطيب سوف يخطر القائمة التي سيخوض بها الانتخابات المقبلة لتجهيز أوراقها قبل فتح باب الترشيح رسمياً السبت المقبل ليكونوا جاهزين بكل شيء.

وأوضح أن الخطيب سوف يعقد خلال ساعات مؤتمراً صحفياً لتقديم كشف حساب للجمعية العمومية والجماهير حول ما تم انجازاه من برنامج عائلة الأهلي الذي تقدم به في إنتخابات 2017 الأخيرة.