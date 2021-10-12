ناجي معلقًا على وجود أزمة بين الحضري والشناوي: كلام "هبد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى سموحة، وجود أزمة بين عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر ومحمد الشناوي حارس الأهلي والمنتخب الوطني، مؤكدًا أن ما يتردد من كلام في هذا الأمر غير صحيح.

وقال ناجي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" أرفض ما يقال بشأن وجود خلاف بين عصام الحضري ومحمد الشناوي، وجملة لماذا تركتني "اسدد"؟ .. هل هناك شخص سمع هذا الكلام؟".

وأضاف:" تفكيري ان الشناوي كان يقول ان الإصابة جاءت في وقت غير مناسب لأنه يشارك مع المنتخب وأمامه مباريات هامة مع فريق الأهلي، فالحوار كان بينهما مشروع".

وتابع:" هل الناس سمعت أن الشناوي يقول للحضري لماذا تركتني أسدد الكرة ؟.. ليس واقعي ما يقال، فالحضري أكثر شخص يريد ان يكون الشناوي وأبو جيل الأفضل حتى يظهر عمله ".

وأكمل:" أنا ضد ما يقال حول وجود أزمة بين الحضري والشناوي كلام "هبد" وبعيد عن الواقع، دربت الحارسين وكان هناك تنافس لكن من نظرتي أي مدرب يعمل بكل طاقته حتى يقال عليه مدرب جيد عن طريق الحراس التي يتولي تدريبه".

واستطرد:" الحضري بدأ حياته بتدريب اعظم منتخب في افريقيا، المباراة الماضية الشناوي شارك وهو جاهز وتمكن من التصدي لكرة اعجازية، الفرق بين المباراتين لم يكن هناك تدريب ليتعرض لإصابة وهنا أنا اتحدث بشكل علمي".

وأتم تصريحاته:" الثبات كان جيد عند أبو جبل في مباراة مهمة واتمنى التوفيق والمساندة لعصام الحضري، راجل خدم مصر لعدة سنوات، ومركز حراسة مرمى منتخب مصر لا خوف عليه ونملك العديد من الحراس المميزين".