تقارير تركية: مصطفى محمد أعاد الحياة لمنتخب مصر أمام ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أثنت تقارير تركية، صباح اليوم الثلاثاء، على أداء الدولي المصري مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي خلال مشاركته رفقة المنتخب الوطني ضد ليبيا.

وحل المنتخب المصري ضيفا على ليبيا في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات للمنتخبات الأفريقية المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وعنونت صحيفة " sporx" التركية قائلة: "مصطفى محمد أعاد الحياة لمنتخب مصر أمام ليبيا".

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن لاعب الزمالك المعار إلى صفوف جالاتا سراي كان علامة فارقة خلال المباراة التي فاز بها الفراعنة بنتيجة 3-0.

وأوضحت " sporx" أن مصطفى منح زميله أحمد أبو الفتوح فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 40، ثم نجح هو في تسجيل هدف المباراة الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من رأسية رائعة.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد شارك بقميص جالاتا سراي هذا المويم في 15 مباراة بمختلف البطولات سجل 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة.