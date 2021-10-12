انسيني قريب من مغادرة نابولي ومان يونايتد رفقة إنتر يراقبون الوضع

يقترب لورنزو انسيني من مغادرة نابولي الإيطالي، حيث لا يوجد اتفاق حتى الآن بين نابولي والدولي الايطالي على التجديد، ويقال إن اللاعب لا يمانع الانتقال إلى إنتر أو مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، أن العلاقة الباردة بين انسيني ورئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس مستمرة، ما يعني أن وقت القائد في نادي الجنوب الايطالي، قد ينتهي مع نهاية عقده الحالي، حيث كان نابولي يطلب منه خفض راتبه من أجل البقاء، بينما يريد الجناح زيادة في الراتب.

والتقى وكيل اللاعب “فيتشينزو بيساكان” مع دي لورينتيس قبل بضعة أسابيع، لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع رئيس متصدر جدول ترتيب الدوري الايطالي.

تدعي الصحيفة الايطالية أن المنتج السينمائي اقترح عقداً بقيمة 4.6 مليون يورو للموسم على انسيني وبالتالي زيادة مليون يورو على العرض السابق بقيمة 3.5 مليون يورو.

وحاول دي لورينتيس الإسراع بإغلاق العملية قبل نهاية العام، على أمل البقاء في معركة الاسكوديتو لبقية الموسم دون القلق من وجود قائد مشتت، لكن وكيل انسيني لم يقتنع بالعرض وطلب 7 ملايين يورو بما في ذلك المكافآت للتوقيع على عقد جديد.

مان يونايتد وانتر ميلان تراقب وضعية انسيني مع نابولي

يعتقد الرئيس أنه قدم عرضًا كبيرًا في وقت صعب للنادي وفي الأزمة الاقتصادية العامة لكرة القدم الإيطالية، لكن هناك العديد من الأندية المهتمة بـالاعب ويمكنه العثور على عرض محسن في مكان آخر.

ويقول نفس التقرير إن إنتر مهتم بالتوقيع مع لاعب المنتخب الإيطالي في صفقة انتقال مجانية، حيث جرب الرئيس التنفيذي بيبي ماروتا بالفعل هذا الصيف.

وتزعم صحيفة لاجازيتا أن إنتر سيكون على استعداد لدفع الراتب المطلوب من اللاعب، ولكن فقط إذا وصل مجانًا.

تم ذكر مانشستر يونايتد كمتقدمين محتملين أيضًا ويزعم التقرير أن الدولي الايطالي قد يكون مهتمًا بتجربة في الخارج، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم إنسيني في تحقيق هدفين وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في أول سبع مباريات هذا الموسم، وساعد نابولي متصدر الدوري على تحقيق سبعة انتصارات في سبع مباريات بالدوري الإيطالي.