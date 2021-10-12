قلق في مان يونايتد حول إصابة رافائيل فاران مع منتخب فرنسا

يجب على مانشستر يونايتد الانتظار لمعرفة مدى خطورة إصابة الفخذ التي تعرض لها رافائيل فاران أثناء أداء واجبه الدولي مع منتخب فرنسا، وسط حالة من القلق في صفوف الشياطين الحمر حول سلامة مدافع ريال مدريد السابق.

وسقط اللاعب الفرنسي في النصف الأول من فوز فرنسا 2/1 على إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، ثم استبدل بعد ذلك من قبل ديدييه ديشان قبل الاستراحة.

وسيتم تقييم اصابة فاران من قبل الطاقم الطبي في مان يونايتد اليوم الثلاثاء، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية، والذي من شأنه أن يساعد في تحديد المدة التي قد يغيب فيها المدافع الدولي عن فريق أولي جونار سولشاير.

ويشعر مانشستر يونايتد بالقلق بشأن إصابة فاران بسبب مشاكل أخرى يواجهها المدير الفني أولي جونار سولشاير، حيث أن شريك فاران “هاري ماجواير” موجود بالفعل خارج الخدمة يتعافى من مشكلة في ربلة الساق، مما يعني أن قلب الدفاع سيشكل من الثنائي فيكتور ليندلوف وإريك بايلي ضد ليستر سيتي يوم السبت إذا لم يكن الفرنسي لائقًا.

ولا يزال الشياطين الحمر “متفائلين” في هذه المرحلة بأنه سيكون لائقًا بما يكفي للعب، لكن نتائج الفحص ستكون أساسية في تحديد ما إذا كان هناك أي خطر مرتبط بلعبه مباراة يوم السبت.