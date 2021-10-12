بث مباشر : مشاهدة مباراة اليوم بين عمان وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة عمان وفيتنام في المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 12-10-2021.

يتواجد منتخب عمان وفيتنام ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات «السعودية، اليابان، استراليا، والصين»، وفاز الخناجر في أول مباراة أمام اليابان بهدفٍ دون رد، قبل أن يتلقى هزيمتين متتاليتين في الجولة الثانية والثالثة أمام السعودية (1-0)، واستراليا (3-1).

وسيسعى المنتخب العماني للعودة إلى سكة الانتصارات وإحياء آماله في مواصلة حلم التأهل إلى مونديال قطر 2022، عندما يستقبل اليوم نظيره الفيتنامي على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

على الجهة المقابلة، لم يتمكن منتخب فيتنام من حصد أي نقطة في الثلاث جولات الماضية، خسر في الجولة الأولى أمام السعودية بنتيجة (3-1)، واستراليا (1-0)، والصين (3-2).

ويتصدر المنتخب الأسترالي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف أمام السعودية، مقابل 3 نقاط لكل من عمان واليابان والصين، في حين بقي رصيد فيتنام خاليًا من النقاط.

وتنطلق صافرة بداية مباراة عمان وفيتنام اليوم على ملعب المجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، و20:00 بتوقيت سلطنة عمان.

وينقل بث مباشر عمان وفيتنام على قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية المُشفرة، وقناة شركة الرياضة السعودية SSC، بالإضافة إلى قناة عمان الرياضية، كما ينقل اللقاء بشكل مجاني على قناة الاتحاد الاسيوي عبر موقع يوتيوب.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.