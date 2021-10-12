الامارات | قمة مرتقبة بين برشلونة وبوكا جونيورز على كأس مارادونا في الرياض

شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مرتقبة بين برشلونة وبوكا جونيورز على كأس مارادونا في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن استضافة العاصمة الرياض لمواجهة تجمع بين برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض. وكشف آل الشيخ، عبر حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مساء أمس عن إقامة المباراة على كأس بطولة أسطورة الأرجنتين الراحل دييغو أرماندو مارادونا، وذلك يوم 25 نوفمبر المقبل، في الذكرى الأولى لوفاته.

وتأتي مواجهة برشلونة وبوكا جونيورز في موسم الرياض، إلى جانب مباراة أخرى يلعب فيها نجوم فريقا الهلال والنصر السعوديين ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل.

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