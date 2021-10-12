تعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

واصل منتخب مصر لكرة القدم نتائجه الإيجابية في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا بالفوز 3-0 على منتخب ليبيا، الإثنين.



وابتعد منتخب مصر بصدارة المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا برصيد 10 نقاط، بفارق 4 نقاط أمام منتخب ليبيا صاحب المركز الثاني، قبل جولتين من النهاية.

منتخب مصر سيحل ضيفا على أنجولا في الجولة الخامسة، قبل أن يستضيف الجابون في الجولة السادسة والأخيرة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وسيلعب المنتخب المصري في الحادي عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مباراته المقبلة في التصفيات ضد مضيفه أنجولا.

وسيكون منتخب مصر لكرة القدم بطل أفريقيا 2010 لحاجة لفوز وحيد في المباراتين المقبلتين ضد أنجولا ثم الجابون كي يتأهل رسمياً للمرحلة النهائية من التصفيات، حيث سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة بفارق نقطة عن أقصى ما يمكن لمنتخب ليبيا الوصول إليه (12 نقطة).

المنتخب المصري سيلتقي بعدها مع منتخب الجابون في الرابع عشر من الشهر نوفمبر في القاهرة.

يُذكر أن بطل كل مجموعة من المجموعات الـ10 يتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات، حيث تلعب المنتخبات ضد بعضها البعض 5 مباريات، لتحديد المتأهلين إلى المونديال.