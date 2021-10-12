شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر المقبلة فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح منتخب مصر فى تصدر المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد الفوز على نظيره الليبي بثلاثية نظيفة أمس، وتنتظر منتخب الفراعنة مباراة هامة أمام منتخب أنجولا في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة والتي ستقام على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لوندا الأنجولية في مباراة حاسمة للتأهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم.

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات المونديال أمام أنجولا، يوم 11 نوفمبر المقبل، على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.