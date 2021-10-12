شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الشناوى خارج رحلة الأهلى للنيجر.. وأجايى يتألق فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى أحمد شوبير إن محمد الشناوى حارس الأهلى ومنتخب مصر سيكون خارج رحلة المارد الأحمر للنيجر لمواجهة الحرس الوطنى بدورى الأبطال الأفريقى، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "محمد الشناوى أصبح خارج رحلة الأهلى للنيجر بعد الإصابة مع منتخب مصر ومضطرين نصدق كلام وائل جمعة لما قال إن الشناوى بدأ المباراة سليم واتعرض للإصابة أثناء سير اللقاء".

وعن الأهلى علق شوبير "جونيور أجايى متألق للغاية فى تدريبات الأهلى بيعمل أداء رائع فى التدريبات سبحان الله، والأهلى أمن نفسه ووكل مونتيرى لمتابعة القضية فى الفيفا وحول أول جزء من مستحقات أجايى لتفادى أى عقوبة".

وعن التعليق قال شوبير "راضى تماماً عن نفسى فى المباريات التى علقت عليها هذا الموسم، ولا التفت لأى أصوات دائماً، تقييمى نابع من نفسى وللعلم أنا بدأت حياتى معلق كروى، وراضى للغاية عن تعليقى على مباراة مصر وليبيا بالأمس فياريت الناس تريح نفسها خالص".