شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. حازم إمام أول لاعب مصرى يشارك فى الدورى الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 12 أكتوبر 1996، دخل حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق تاريخ الدورى الإيطالى، بمشاركته مع أودينيزى أمام نابولى فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب سان باولو ضمن منافسات الجولة الخامسة للكالتشيو موسم 1996-97.

شارك حازم إمام بديلاً لرافاييل سيرجيو فى الدقيقة 62 من عمر المباراة ليصبح أول لاعب مصرى يشارك بشكل رسمى فى الدورى الإيطالى الممتاز على مر التاريخ، ويبدأ رحلة احتراف بين إيطاليا وهولندا حتى عام 2000 الذى أنهى فيه مشواره الأوروبى وعاد لنادى الزمالك.

وبدأ حازم إمام مشواره الكروى من خلال نادى الصيد فى القاهرة، واكتشف موهبته مدربو النادى الأهلى وكاد ينتقل للقلعة الحمراء لولا تدخل والده حمادة إمام نجم مصر والزمالك، وحول جهته للعب لنادى الزمالك ولعب أول مباراة له مع الفريق الأول بالنادى موسم 1993/1994م ضد الاتحاد السكندرى، وكان أداء "حازم" المتميز مع فريق الزمالك والمنتخب الأولمبى سببًا فى اختياره من قبل "رود كرول" مدرب المنتخب المصرى فى ذلك الوقت، للانضمام إلى صفوف المنتخب فى أول مباراة له ضد منتخب جنوب أفريقيا عام 1995م.

نال حازم إمام خلال مشواره الكروى العديد من الألقاب، حيث حصل على لقب أفضل لاعب أفريقى داخل القارة عامى 1996 و2003م، وأفضل لاعب مهارى فى بطولة بيبسى للمهارات عام 2001م، كما حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم مصرى عام 2003م.

لعب حازم إمام مع منتخب مصر 87 مباراة أحرز فيها 16 هدفًا، ولعب آخر مبارياته مع المنتخب عام 2005 ضد منتخب الكويت.

حصد الثعلب الصغير مع الزمالك 12 بطولة، 3 مرات بطولة الدورى العام، و2 بطولة كأس مصر، و2 بطولة كأس السوبر المصرى، و2 بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الأمير فيصل العربية، وكأس السوبر المصرى السعودى.

سجّل 32 هدفًا ببطولات الدورى العام المصرى و6 أهداف ببطولات كأس مصر و12 هدفا بالبطولات الأفريقية، كما أحرز 4 أهداف بالبطولات العربية، نال لقب هداف مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم عام 1998، وهدفه فى منتخب تونس فى كأس الأمم الأفريقية عام 2002 هو الهدف المفضل له.

رغم أن حازم إمام يعتز كثيرًا بالألقاب التى أطلقها عليه جمهوره مثل الإمبراطور، مهندس الكرة المصرية، أمير الموهوبين، فنان الشعب إلا أن لقب "أبو البنات" هو الأغلى على قلبه لأنه يذكره بأغلى شىء فى حياته بناته الثلاث "هيا وتاليا ولولوا".