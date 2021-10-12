روان تامر تحرز فضية 400 متر متنوع شابات فى بطولة أفريقيا للسباحة

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القاهرة - سامية سيد - أحرزت السباحة روان تامر لاعبة المنتخب الوطنى للسباحة الميدالية الفضية في منافسات400 متر متنوع شابات، فى بطولة أفريقيا للسباحة للمحترفين والشباب، التى انطلقت أمس الاثنين، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، بالعاصمة الغانية أكرا، والمؤهلة لبطولة العالم للألعاب المائية بمدينة فوكوكا اليابانية شهر يونيو 2022.

وكان السباح يوسف القما لاعب المنتخب الوطنى للسباحة، قد حقق الميدالية الذهبية فى سباق 100م صدر ، فيما نجح السباح مروان القماش لاعب المنتخب الوطنى للسباحة، حقق الميدالية الذهبية فى سباق الـ200 متر حرة ف.