شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يداعب آدم شيكابالا فى أحضان والده .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك، فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، خلال مداعبته لآدم شيكابالا، نجل نجم الزمالك، حيث ظهر آدم فى أحضان والده مستغرقاً فى الضحك.

ووصل فريق الزمالك إلى كينيا استعدادًا لمواجهة فريق توسكر الكينى، المقرر إقامتها يوم 16 من شهر أكتوبر الجارى، فى ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد رحلة طيران استغرقت قرابة الستة ساعات، حيث سافر اللاعبين والجهاز الفني أمس الاثنين بعدما اختتم الفريق تدريباته الجماعية في الرابعة والنصف عصرًا وتوجهوا بعد ذلك للمطار، حيث غادرت الطائرة فى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وكان الوفد الأول من الزمالك قد سافر أول أمس الأحد ويضم كلاً من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وإبراهيم زارع إداري الفريق، والشيف الخاص بالفريق، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم الأربعاء ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

وحذرالجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة، لاعبى الفريق من الإحتكاك بالجماهير فى كينيا، خوفًا من تعرض أى لاعب للإصابة بفيرس كورونا المنتشر حاليًا بقوة فى كينيا ومعظم دول العالم.

وطلب الجهاز الطبى من لاعبى الزمالك الإلتزام بالفقعة الطبية وعدم اختراقها حتى لا يتعرض أى لاعب للإصابة مما سيؤدى لغيابه عن المباراة والتسبب فى إصابة باقى أفراد البعثة.