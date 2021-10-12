شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس رحلة الزمالك إلى كينيا استعدادا للقاء توسكر فى تمهيدى "أفريقيا"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى لنادى الزمالك على إنستجرام، فيديو من كواليس رحلة الفريق الأبيض إلى كينيا استعداداً لمواجهة توسكر الكينى في الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

ووصل فريق الزمالك إلى كينيا استعدادًا لمواجهة فريق توسكر الكينى، المقرر إقامتها يوم 16 من شهر أكتوبر الجارى، فى ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد رحلة طيران استغرقت قرابة ست ساعات، حيث سافر اللاعبون والجهاز الفني أمس الاثنين بعدما اختتم الفريق تدريباته الجماعية في الرابعة والنصف عصرًا وتوجهوا بعد ذلك للمطار، حيث غادرت الطائرة فى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وكان الوفد الأول من الزمالك سافر أول أمس الأحد، ويضم كلاً من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وإبراهيم زارع إداري الفريق، والشيف الخاص بالفريق، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم الأربعاء ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

وحذرالجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة، لاعبى الفريق من الإحتكاك بالجماهير فى كينيا، خوفًا من تعرض أى لاعب للإصابة بفيرس كورونا المنتشر حاليًا بقوة فى كينيا ومعظم دول العالم.

وطلب الجهاز الطبى من لاعبى الزمالك الإلتزام بالفقاعة الطبية وعدم اختراقها حتى لا يتعرض أى لاعب للإصابة، ما سيؤدى لغيابه عن المباراة والتسبب فى إصابة باقى أفراد البعثة.