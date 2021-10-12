شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: التسريبات وعقوبة السوبر وعروض الخليج سر أزمة موسيمانى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس الخلاف بين النادى الأهلى ومدربه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بشأن تمديد العقد، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "مشكلة الأهلى مع موسيمانى إن الأخبار بتيجى من جنوب أفريقيا، والأهلى كلمه فى الموضوع ده قبل كدا وفهمه سياسة النادى والحقيقة المدرب التزم ولم يعد يخرج بتصريحات كثيرة، لكن المرة دى لم تكن تصريحات مباشرة وإنما تسريبات وبما أنها لعبة تسريبات فإن الأهلى اتبع نفس السياسة وسرب مطالب المدرب".

ويضيف شوبير "فى تفاوض بين الأهلى موسيمانى منذ أسبوع لتمديد العقد بين الطرفين وهذا التفاوض جاء بناء على رغبة مويرا زوجة موسيمانى ووكيلة أعماله، وتم عتاب زوجة المدرب على إعلان تعاقد الأهلى مع مخطط الأحمال الجديد من الشركة وقالولها المفروض إن الخبر يعلن من خلال موقع الأهلى الرسمى وليس من خلال الشركة".

وتابع شوبير "ليس هناك زعل بين الأهلى موسيمانى ولكن هناك عتاب، المدرب زعلان بسبب خصم 300 ألف جنيه من مستحقاته بسبب خسارة مباراة السوبر، طلبات زوجة موسيمانى تتخلص فى تمديد العقد ثلاثة مواسم وزيادة الراتب بشكل تصاعدى بمعنى موسيمانى يحصل على 140 ألف دولار شهريا له ولجهازه المعاون فطلب زيادة الراتب لـ200 ألف دولار فى أول موسم ثم 225 ألف دولار فى الموسم الثانى، وطلبت زوجة موسيمانى الحصول على العقد كاملا طيلة موسم حال الإقالة أو حتى الحصول على راتب نصف موسم كشرط جزائى حال الإقالة وهى الطلبات التى رفضها الأهلى جميعا".

ويضيف شوبير "الأهلى لا يرغب فى تمديد تعاقد موسيمانى بالوقت الحالى لكن زوجة موسيمانى لديها إصرار شديد على التمديد حالياً وهى ذكية للغاية اختارت توقيت مميز للغاية المدرب أنهى فترة الإعداد والموسم على الأبواب، ويقال إن موسيمانى لديه عرض خليجى من قطر القطرى، لكن أعلم أن هذا النادى تعاقد مع يوسف الصفرى وعرض من الوحدة الإماراتى ومسئولو الوحدة نفوا ذلك فى وقت سابق".

وأكمل شوبير "الأهلى قد يوافق على تمديد تعاقد موسيمانى موسم آخر بخلاف الموسم الجديد لكن بشرط جزائى راتب 3 أشهر كما هو فى عقده حالياً ووقتها ينتظر النتائج ويحكم على مصير المدرب، ويكون لم يخسر شيئاً بينما هناك اقتراح آخر برفض التجديد والاستمرار بالوضع الحالى".

وتابع شوبير "زوجة موسيمانى ترفض بقاء الوضع على ما هو عليه وتصر على التمديد وترحب بسنة شرط جزائى أو تخفضيها لستة أشهر، والأهلى مش مستعجل حالياً، خاصة أن عقد المدرب مستمر لنهاية الموسم الجارى، والأهلى لديه قناعة أنه لن يرفع الشرط الجزائى عن ثلاثة أشهر أبداً".