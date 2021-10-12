شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، غدا، المنافسات الرسمية، لبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 11 حتى 18 أكتوبر المقبل، على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية ومصر "الدولة المنظمة"، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا.

وشهدت التدريبات التى انطلقت يوم الأحد حضوراً قويا من مختلف الرماة، حيث شهدت إثارة وندية تبشر ببطولة قوية فى ضيافة أرض الفراعنة، حيث توفر فرصة كبيرة للاحتكاك والاطلاع على مدارس عالمية مختلفة في اللعبة.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية مساء اليوم لميادين الرماية يرافقة خلالها اللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للرماية، كما يشهدان البروفة النهائية لحفل الافتتاح الذى سيكون واحد من اقوى حفلات الافتتاح فى تاريخ بطولات العالم للرماية.

وفى هذا الصدد قال الدكتور أشرف صبحى إن مصر أصبحت أيقونة تنظيم البطولات العالمية، بعدما نجحت بفضل دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية على جميع المستويات.

وأضاف صبحى أن تطوير البنية التحتية الإنشائية، وتوفير عوامل الأمن والسلامة الصحية والطبية في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، كان له عظيم الأثر في جعل مصر هدف للاتحادات الدولية في تنظيم البطولات والاحداث العالمية، مشيرا إلى أن مدينة مصر الدولية للألعاب الاولمبية، والتي ستستضيف البطولة لأول مرة منذ إنشائها، تعتبر واحدة من أكبر المنشآت الرياضية على مستوى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وبها أكبر ميدان رماية على مستوى العالم.

وأكد وزير الرياضة أن هناك متابعة لحظية لكل الاستعدات الخاصة بالبطولة، حتى يتم إخراجها بالشكل الذي يليق باسم وسمعة مصر، موجها الشكر للجنة المنظمة للبطولة، وشركات سنيرجي، وتذكرتي، وشركة روابط.

ومن جانبه قال اللواء حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية أن مصر أصبحت جاهزه تماما لاستضافة وانطلاق هذا العرس العالمى بعدما وصل جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، مؤكدا بأنه تم توفير جميع وسائل الامن والسلامة الصحية، وتطبيق كامل لكافة الاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة كل الوفود المشاركة.

وأشار إلى أن هناك ثقة كبيرة من الاتحاد الدولي للرماية في قدرة الجانب المصري على انجاح البطولة على جميع المستويات خصوصا الفنية والتنظيمية، في ظل الإجراءات الصارمة المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح حسنى أن البطولة تستقبل أبطال العالم في الرماية، وهناك ثقة كبيرة في الرماة المصريين المشاركين بالبطولة، من أجل مقارعة الكبار وحجز مكانة دائمة لمصر على منصات التتويج.