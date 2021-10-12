شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعاين ملعب التدريب فى نيروبى قبل مواجهة توسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم زارع إدارى فريق الزمالك، المتواجد فى كينيا حاليا، عن آخر الاستعدادات الخاصة بإقامة البعثة هناك قبل توجهها اليوم إلى كينيا لمواجهة توسكر فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، وأكد زارع أنه تم الاطمئنان على جاهزية فندق الإقامة التى ستقيم فيه بعثة الفريق، وكل الأمور الإدارية.

وأضاف زارع أنه تم الاتفاق على خوض التدريبات على استاد كاسارانى بالعاصمة نيروبى، حيث يبعد عن فندق الإقامة بمسافة 14 كيلو مترا بما يعادل 35 دقيقة، وأشار زارع إلى أنه توجه فى العاشرة صباحا بتوقيت كينيا بصحبة مسئول من الاتحاد الكينى لمعاينة الملعب.