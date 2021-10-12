شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعاين ملعب التدريب فى نيروبى قبل مواجهة توسكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم زارع إدارى فريق الزمالك، المتواجد فى كينيا حاليا، عن آخر الاستعدادات الخاصة بإقامة البعثة هناك قبل توجهها اليوم إلى كينيا لمواجهة توسكر فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، وأكد زارع أنه تم الاطمئنان على جاهزية فندق الإقامة التى ستقيم فيه بعثة الفريق، وكل الأمور الإدارية.
وأضاف زارع أنه تم الاتفاق على خوض التدريبات على استاد كاسارانى بالعاصمة نيروبى، حيث يبعد عن فندق الإقامة بمسافة 14 كيلو مترا بما يعادل 35 دقيقة، وأشار زارع إلى أنه توجه فى العاشرة صباحا بتوقيت كينيا بصحبة مسئول من الاتحاد الكينى لمعاينة الملعب.
من جانبه أخطر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اللاعبين ببرنامج اليوم فور الوصول إلى العاصمة الكينية نيروبي استعدادا لمواجهة توسكر الكينى فى الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
وقرر كارتيرون تناول اللاعبين وجبة الغداء فى الواحدة ظهرا على أن يتحرك الفريق لملعب كاسارانى فى الثالثة عصرا لخوض التدريب فى تمام الساعة الرابعة عصرا.
ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكينى طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.
وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي سافرت إلى كينيا.. وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي.
خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر.
خط الهجوم: يوسف أوباما.
ومن المقرر أن يلحق ببعثة الفريق غدا الأربعاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 كل من:
محمد أبو جبل فى حراسة المرمى.
خط الدفاع: محمود حمدى الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثى.
خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقى.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.