شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قرعة ونظام الدورى الممتاز للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثانية ظهر اليوم الثلاثاء مراسم سحب قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز 2021 / 2022 بحضور مندوبى الأندية والمكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة.

ويحمل الزمالك لقب الدورى المصرى الموسم الماضى، بعد أن توج به للمرة الأولى منذ 6 سنوات، والـ13 فى تاريخه، فيما يعد الأهلى الأكثر تتويجًا بلقب الدورى المصرى، حيث حمل اللقب فى 43 نسخة عبر تاريخه.

وقال أحمد دياب رئيس المكتب التنفيذى للرابطة إن الرابطة سوف تعلن جدول مباريات الدورى بعد القرعة بخمسة أيام، وسوف يشمل إعلان المباريات حتى موعد مشاركة المنتخب فى كأس الأمم الأفريقية ثم نعلن باقى جدول المباريات فى وقت لاحق.

ونفى مسئولو رابطة الأندية المحترفة أن تكون قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد موجهة، وتقرر انطلاق النسخة الجديدة من الدورى يوم 25 أكتوبر الجارى، على أن يكون مخططا نهايته بنهاية شهر أغسطس 2022.

و قال أحمد دياب إنه بعد مشاورات مستمرة بين أعضاء الرابطة وأندية الدورى الممتاز خلال الأيام الماضية، قرر المكتب التنفيذى إقامة الدورى الممتاز فى نسخته لموسم 2021 - 2022، بنظام الدورى المعتاد بمشاركة 18 ناديا من دورين بنظام الذهاب والإياب مع خوض كل فريق 34 أسبوعا.

وتوصلت الرابطة لهذا القرار بعد التشاور مع الأندية مؤخرا والوصول لأفضل شكل لمسابقة الدورى يحقق العدالة الكاملة ويخدم مصالح الأندية، وأوضح أحمد دياب أن غالبية الأندية طالبت بضرورة استمرار الدورى بشكلٍ الطبيعى وهو ما وافق عليه المكتب التنفيذى فى النهاية.

يتكون تشكيل هيئة المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة التى تدير مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2021-2022، من أحمد دياب رئيساً وعماد متعب نائبا، وعضوية عامر حسين وشريف صالح وخالد رفعت، بجانب ممثلى اتحاد الكرة الثنائى صفى الدين بسيونى وثروت سويلم.